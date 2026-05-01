واشنطن توجه رسالة الى لبنان وتدعو لحوار مباشر مع "إسرائيل"
العراق يباشر بتنفيذ مشروع أنبوب بصرة–حديثة
اقتصاد
2026-05-01 | 07:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
واع
424 شوهد
السومرية
نيوز- اقتصادي
أعلنت
وزارة النفط
، اليوم الجمعة، المباشرة بتنفيذ مشروع أنبوب بصرة–حديثة بطاقة 2.5 مليون برميل يومياً
وقال المتحدث باسم الوزارة، صاحب بزون، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "الأنبوب النفطي بصرة–حديثة مشروع استراتيجي مهم جدًا، يبلغ طوله 700 كيلومتر وبقطر 56 عقدة، وقد تم إجراء التعاقد النهائي بين
وزارة النفط
ووزارة الصناعة والمعادن، لتكون صناعة الأنابيب عراقية من خلال
الشركة العامة
للحديد والصلب".
وأضاف، أن "مشروع الأنبوب النفطي بصرة–حديثة سينتج ما يقارب مليونين ونصف المليون برميل يومياً، وسيُستفاد منه عبر تصدير النفط إلى ثلاثة اتجاهات: بانياس في
سوريا
، وجيهان في
تركيا
، والعقبة في
الأردن
، كما سيمر بجميع
المصافي
الواقعة على خط مساره في محافظات الجنوب والوسط والشمال".
وأشار إلى، أنه "تم رصد مليار ونصف المليار دولار للمشروع، وقد تم البدء بالعمل به، ويُعد المشروع من أهم أولويات وزارة النفط، لأنه سيوفر منافذ متعددة لتصدير النفط الخام"، موضحا أن "إنجاز المشروع يعتمد على توفير التخصيصات المالية، حيث تم رصد مليار ونصف المليار دولار، وبدأ العمل به، على أن تستكمل الحكومة القادمة إجراءات الموازنة لتسريع التنفيذ".
وبشأن خط الأنبوب النفطي
كركوك
- جيهان، بين أنه "في الفترة الأخيرة، وبعد الأحداث التي أثرت على الملاحة في
مضيق هرمز
، تم التوجه إلى تفعيل المنافذ الأخرى، إذ إن منفذ جيهان عبر
إقليم كردستان
ما يزال مستمراً بتصدير النفط، أما
المشروع الوطني
الثاني، وهو أنبوب خط كركوك – جيهان الناقل، فيعد مهماً جداً، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من مليون برميل يومياً".
وتابع أن "هذا الأنبوب تعرض لأضرار كبيرة بسبب سيطرة عصابات
داعش
والأحداث التي شهدتها السنوات الماضية، إلا أن وزارة النفط تمكنت من إعادة تأهيله، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من الفحص، تمهيداً لتأمين تصدير النفط قريباً، بطاقة تصل إلى 600,000 برميل يومياً".
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء يوجه بتشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ مشروع أنبوب نفط بصرة- حديثة
07:57 | 2026-04-26
بارزاني يعلن السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كردستان العراق
15:01 | 2026-03-17
العراق يباشر بتصدير النفط عبر منفذ ربيعة
09:11 | 2026-05-01
العراق يباشر بتصدير النفط بالحوضيات عبر سوريا
04:36 | 2026-04-02
النفط
العراق
المشروع الوطني
إقليم كردستان
السومرية نيوز
وزارة الصناعة
الشركة العامة
وزارة النفط
سومرية نيوز
مضيق هرمز
+A
-A
