العراق يباشر بتنفيذ مشروع أنبوب بصرة–حديثة

وقال المتحدث باسم الوزارة، صاحب بزون، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الأنبوب النفطي بصرة–حديثة مشروع استراتيجي مهم جدًا، يبلغ طوله 700 كيلومتر وبقطر 56 عقدة، وقد تم إجراء التعاقد النهائي بين ووزارة الصناعة والمعادن، لتكون صناعة الأنابيب عراقية من خلال للحديد والصلب".وأضاف، أن "مشروع الأنبوب النفطي بصرة–حديثة سينتج ما يقارب مليونين ونصف المليون برميل يومياً، وسيُستفاد منه عبر تصدير النفط إلى ثلاثة اتجاهات: بانياس في ، وجيهان في ، والعقبة في ، كما سيمر بجميع الواقعة على خط مساره في محافظات الجنوب والوسط والشمال".وأشار إلى، أنه "تم رصد مليار ونصف المليار دولار للمشروع، وقد تم البدء بالعمل به، ويُعد المشروع من أهم أولويات وزارة النفط، لأنه سيوفر منافذ متعددة لتصدير النفط الخام"، موضحا أن "إنجاز المشروع يعتمد على توفير التخصيصات المالية، حيث تم رصد مليار ونصف المليار دولار، وبدأ العمل به، على أن تستكمل الحكومة القادمة إجراءات الموازنة لتسريع التنفيذ".وبشأن خط الأنبوب النفطي - جيهان، بين أنه "في الفترة الأخيرة، وبعد الأحداث التي أثرت على الملاحة في ، تم التوجه إلى تفعيل المنافذ الأخرى، إذ إن منفذ جيهان عبر ما يزال مستمراً بتصدير النفط، أما الثاني، وهو أنبوب خط كركوك – جيهان الناقل، فيعد مهماً جداً، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من مليون برميل يومياً".وتابع أن "هذا الأنبوب تعرض لأضرار كبيرة بسبب سيطرة عصابات والأحداث التي شهدتها السنوات الماضية، إلا أن وزارة النفط تمكنت من إعادة تأهيله، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من الفحص، تمهيداً لتأمين تصدير النفط قريباً، بطاقة تصل إلى 600,000 برميل يومياً".