العراق يباشر بتصدير النفط عبر منفذ ربيعة

وذكر بيان للهيئة، أنه "في خطوة تعكس تنامي القدرات التصديرية وتعزيز تنوع منافذ التبادل التجاري، تعلن هيئة المنافذ الحدودية، عن انطلاق أول عملية تصدير للنفط الخام عبر منفذ الحدودي، حيث تم تصدير (15) صهريجاً محملاً بالنفط باتجاه الجمهورية العربية السورية، وفق إجراءات تنظيمية وأمنية معتمدة وبإشراف مباشر من الجهات الحكومية المختصة".واضاف البيان، أن "هذه الخطوة تشكل انطلاقة لتفعيل منفذ ربيعة كممر استراتيجي لتصدير النفط الخام، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المنافذ الأخرى وتنويع قنوات التسويق، فضلاً عن دعم وزيادة الإيرادات".واكد أن "العمل جار على زيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية فيه، بما يواكب حجم النشاط المتوقع خلال المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "تصدير النفط عبر المنافذ البرية يعد خياراً مهماً لتنويع قنوات التسويق وتقليل المخاطر المرتبطة بالمسارات التقليدية".