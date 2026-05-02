خلال حزيران.. 7 دول في أوبك+ تتفق على زيادة في إنتاج النفط

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين على توجهات أوبك+، أن "سبع دول أعضاء في التحالف اتفقت مبدئياً على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً في يونيو"، في إطار مواصلة الخطط المعتمدة.وأضاف المصدران أن "هذه الزيادة تقترب من تلك التي أُقرت الشهر الماضي والبالغة 206 آلاف برميل يومياً، بعد خصم حصة الإمارات التي أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة والتحالف، اعتباراً من الأول من مايو/أيار".وأشار أحد المصدرين إلى أن "هذا القرار يؤكد استمرار أوبك+ في نهجه المعتاد".وتأتي هذه التطورات في ظل تغييرات داخل هيكل المجموعة بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من "أوبك+"، ما يعيد توزيع الحصص الإنتاجية ويؤثر على توازنات القرار داخل التحالف النفطي.