الذهب الاجنبي يعاود الارتفاع لاكثر من مليون والمحلي هو الاقل

شهدت اسعار الذهب ارتفاعا محدودا في السوق العراقية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 995 ألف دينار ومليون و5 آلاف دينار.

بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 965 ألف دينار و975 ألف دينار.