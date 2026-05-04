وقالت وكالة "رويترز"، "العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 4.39% لتبلغ عند التسوية 106.42 دولار للبرميل".

وتعرضت دولة الإمارات اليوم الاثنين، لسلسة هجمات من خلال استهداف ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك بطائرتين مسيرتين أثناء مرورها في ، بالإضافة إلى هجوم صاروخي ومسير على أراضي الإمارات، حيث أعلنت الدفاعات الجوية الإماراتية اعتراض عدد من الأهداف.وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة هجمات إيرانية مستمرة منذ فبراير، رغم إعلان وقف إطلاق نار هش في نيسان الماضي، حيث تعد الإمارات أحد أكثر الدول الخليجية تعرضاً لهذه الهجمات بسبب علاقاتها الوثيقة مع وإسرائيل.