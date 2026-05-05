بعد ساعات من الانخفاض.. الورقة الخضراء ترتفع في العراق

نيوز- اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار، في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 153500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.