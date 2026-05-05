ارتفاع أسعار الدولار في بغداد مع إغلاق البورصة



ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في أسواق ، بالتزامن مع إغلاق البورصة.



وسجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 153500 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ153100 دينار صباح اليوم.



كما بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة 154000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153000 دينار.