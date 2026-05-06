إيران تعلن عن صياغة وتطبيق آلية جديدة لعبور مضيق هرمز
ماذا ستتضمن موازنة 2026؟
2026-05-06 | 01:33
كشف النائب
محمد الشمري
، أن ملف الموازنة يحظى بأولوية كبيرة لدى القوى السياسية خلال المرحلة الحالية، مبيناً أن موازنة هذا العام تختلف عن الموازنات السابقة بسبب تشكيل الحكومة خلال النصف الأول من السنة، الأمر الذي فرض طبيعة خاصة على إعداد الجداول المالية وتوزيع التخصيصات بين الوزارات والمحافظات.
وقال الشمري، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "الحكومة تتجه نحو التركيز على
المشاريع الخدمية
والبنى التحتية، مع إعطاء أهمية للقطاعات التي تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الكهرباء والماء والطرق والصحة والتربية"، لافتاً إلى أن "موازنة عام 2026 ستكون ذات طابع خدمي وتنموي، وستشهد توسعاً في دعم المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة في عدد من المحافظات".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب استقراراً سياسياً وانسجاماً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تمرير الموازنة دون تأخير، خصوصاً أن
الشارع العراقي
ينتظر حلولاً حقيقية للملفات الخدمية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الحكومة تسعى إلى توجيه الإيرادات نحو تحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص عمل للشباب ودعم القطاعين الزراعي والصناعي".
ولفت الشمري، إلى أن "استكمال الكابينة الوزارية ضمن المدة المحددة سينعكس إيجاباً على تنفيذ الخطط المالية والخدمية، لأن حسم الوزارات المتبقية يمنح الحكومة قدرة أكبر على تنفيذ برنامجها وإقرار المشاريع المرتبطة بالموازنة الجديدة".
