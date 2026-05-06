استقرار نسبي في أسعار صرف الدولار بأسواق بغداد

أسعار الصرف في البورصات الرئيسية:حافظت البورصات المركزية في على مستويات إغلاق يوم أمس، حيث سُجلت الأرقام الآتية:بورصة الكفاح: 153,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.: 153,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.وهي ذات الأسعار التي شهدتها البورصتان خلال افتتاح تداولات صباح يوم الثلاثاء.أسعار التداول في محال الصيرفة:فيما يخص الأسواق المحلية ومحال الصيرفة (البيع المباشر)، فقد استقرت الأسعار أيضاً لتسجل:سعر البيع: 153,500 دينار عراقي لكل 100 دولار.سعر الشراء: 152,500 دينار عراقي لكل 100 دولار.