الذهب المستورد يحلق في السوق العراقية

ارتفعت اسعار الذهب الاجنبي في السوق العراقية لليوم الاربعاء، فيما مازال الذهب المحلي اقل من مليون دينار للمثقال الواحد.

وتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين مليون و5 آلاف دينار ومليون و15 ألف دينار.

بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 975 ألف دينار و985 ألف دينار.