تراجع إنتاج "أوبك" إلى أدنى مستوى منذ 1990

وتراجع إنتاج المنظمة بنحو 420 ألف برميل يوميا ليصل إلى 20.55 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، مدفوعا بانخفاضات ملحوظة في إنتلطائرات والديزل والبنزين، ما يزيد مخاطر عودة التضخم ويدفع الاقتصاد العالمي نحو التباطؤ.كما شهدت الأسواق تقلبات ملحوظة، حيث تراجعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 7% مع ظهور مؤشرات على احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، ما أبقى الأسعار رهينة التطورات السياسية.وفي تطور آخر، أعلنت الإمارات انسحابها من " " بسبب خلافات حول حصص الإنتاج، مع احتساب بياناتها في مسح أبريل قبل سريان الانسحاب مطلع مايو.ورغم التحديات، اتفقت دول "أوبك" وحلفاؤها مؤخرا على زيادة رمزية في الإنتاج خلال يونيو، في إطار خطة استعادة الإمدادات تدريجيا.وتصدرت قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث هبط إنتاجها إلى 800 ألف برميل يوميا، بينما تراجعت صادراتها بشكل حاد. كما انخفض إنتاج إلى 3.05 مليون برميل يوميا تحت ضغط الحصار الأمريكي على صادراتها.ويستند مسح "بلومبرغ" إلى بيانات تتبع الناقلات ومصادر رسمية وتقديرات شركات استشارية متخصصة في مجال الطاقة.