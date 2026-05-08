الدولار يرتفع مجددا

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقارنة بعملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.06% إلى 98.124 نقطة في تمام الساعة 11:05 بتوقيت .وأدى تصاعد التوتر إلى ارتفاع الدولار لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين الذي سجله في وقت سابق ‌من ⁠الأسبوع وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام.وتم تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار ويتجه نحو أول خسارة أسبوعية منذ مارس 2026. ويترقب المستثمرون نتائج انتخابات محلية من الممكن أن ⁠تزيد الضغوط السياسية على .واستقر اليورو عند 1.1727 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع طفيف. وبلغ سعر الدولار 0.72059 دولار وتداول الدولار ⁠النيوزيلندي عند 0.59365 دولار، ويتجهان لتسجيل مكاسب أسبوعية بفضل تحسن شهية المخاطرة في الأيام السابقة.وتبادلت وإيران إطلاق النار والانتقادات الحادة مرة أخرى أمس الخميس، مما يزيد الضغط على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، في الوقت الذي تدرس ⁠فيه مقترحا من لإنهاء الحرب.