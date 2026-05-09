العراق يعلن اكتشاف 700 مليون برميل نفط إضافية في حقل الأحدب

وبهذا الاكتشاف الجديد، ترتفع احتياطيات الحقل إلى 1.7 مليار برميل نفط، ما يشجع على استمرار خطط الحفر وأعمال التنقيب، تعزيزًا لموارد .وفي هذا السياق، سجلت شركة ، إنجازًا إنتاجيًا جديدًا في حقل الأحدب النفطي بمحافظة ، بعد نجاح البئر الجديدة (ADT7-3H) في تحقيق أعلى معدل تدفق نفطي اختباري بتاريخ الحقل، بإنتاج بلغ 7305 براميل يوميًا من مكمن التنومة.من جانبه، أشاد مدير عام الشركة المهندس حسن، بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يمثل ثمرةً لبرنامج فني تبنته الشركة منذ عامين للبحث عن طبقات إنتاجية جديدة وتعزيز احتياطيات الحقل، بالتعاون مع المشغلة.والبئر (ADT7-3H) أول بئر أفقية يتم حفرها في مكمن التنومة، حيث أثبتت الدراسات والاختبارات جدوى تطوير المكمن وإمكاناته الإنتاجية العالية.وأشارت نفط الوسط، إلى تأكيد وجود نحو 700 مليون برميل إضافي من النفط، ما يمثل إضافة مهمة لاحتياطيات الحقل وفرص تطويره المستقبلية.مكمن التنومةبدأت أعمال حفر أول بئر في مكمن التنومة يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، على عمق يتقرب من 2500 متر، وبمقطع أفقي إنتاجي طوله 1200 متر.وتخطط شركة نفط الوسط لحفر نحو 33 بئرًا تطويرية جديدة في هذا المكمن، خاصةً أن مختلف الدراسات أثبتت واعدية كبيرة لوجود احتياطيات نفطية بأحجام تجارية.وحسب معلومات منصة الطاقة المتخصصة، فإن مكمن التنومة من أهم وأكبر المكامن في حقل الأحدب النفطي، ويتصدر أولويات شركة نفط الوسط، خاصةً بعد تأكيد وجود 700 مليون برميل نفط إضافية يوم السبت 9 مايو/أيار 2026.اكتشاف نفط في رقعة القرنينيتزامن إعلان شركة نفط الوسط عن اكتشاف احتياطيات جديدة في حقل الأحدب، تحقيق اكتشاف آخر بـ"رقعة القرنين" قرب الحدود العراقية .فقد أعلن العراق يوم الأربعاء 6 مايو/أيار، اكتشاف احتياطيات تقترب من 9 مليارات برميل، ضمن رقعة "القرنين" التي فازت بها شركة زينهوا الصينية ضمن جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة خلال عام 2024.وحقل القرنين هو أول رقعة استكشافية تُسجل اكتشافًا نفطيًا ضمن المربعات المطروحة في جولة الخامسة التكميلية والسادسة، ما يعكس الإمكانات الكبيرة للمناطق غير المطورة في العراق، خاصةً في المناطق الحدودية.