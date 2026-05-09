انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب ببغداد

أسعار الجملة (شارع النهر)سجلت أسواق الجملة في تراجعاً طفيفاً، حيث جاءت الأسعار للمثقال الواحد (عيار 21) كما يلي:-الذهب الأجنبي (الخليجي والتركي والأوروبي): بلغ سعر البيع 1.014 مليون دينار، وسعر الشراء 1.010 مليون دينار. (يذكر أن سعر البيع يوم الخميس الماضي كان 1.017 مليون دينار).-الذهب العراقي: سجل سعر البيع 984 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 980 ألف دينار.أسعار التجزئة (محال الصاغة)في محال الصاغة والأسواق الفرعية، تباينت الأسعار بشكل طفيف حسب المنطقة وتكلفة "المصنعية"، حيث تراوحت كالتالي:-الذهب الخليجي (عيار 21): يتراوح سعر البيع ما بين 1.015 و 1.025 مليون دينار للمثقال الواحد.-الذهب العراقي (عيار 21): يتراوح سعر البيع ما بين 985 و 990 ألف دينار للمثقال الواحد.