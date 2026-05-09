مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها منذ 2018



أفادت وكالة بلومبرغ الأميركية، اليوم السبت، بأن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها منذ عام 2018، في ظل تراجع الإمدادات وتصاعد التوترات في منطقة .



وذكرت الوكالة، أن “مخزون النفط العالمي انخفض بنحو 4.8 ملايين برميل يومياً خلال الفترة الممتدة بين الأول من آذار/مارس و25 نيسان/أبريل”.



وأضافت، أن “الحرب المرتبطة بإيران أسهمت في استنزاف مخزونات النفط العالمية، مع تقييد تدفقات الخام القادمة من عقب غلق مضيق هرمز”.