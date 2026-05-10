ارتفاع ملحوظ في الدولار بعد انخفاض استمر لايام

شهدت اسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الاحد، ارتفاعا في التعاملات الصباحية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 154,000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما بلغ سعر الشراء 153,000 دينار.