بعد رفض ترامب الرد الإيراني.. النفط يقفز 4% والدولار يرتفع

وارتفعت 4% لتصل إلى 105.5 دولارات ⁠ ⁠للبرميل، وقت كتابة التقرير.وزاد سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 4.8% إلى 100 دولار للبرميل.وخلال الأسبوع الماضي، سجل كلا العقدين خسائر أسبوعية بلغت 6% على أمل انتهاء وشيك ‌‌للصراع المستمر منذ 10 أسابيع، مما سيسمح بمرور النفط عبر .وقالت كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديفا: "يستمر التداول في سوق النفط كآلة لإنتاج العناوين الجيوسياسية، إذ تتأرجح الأسعار بشكل حاد بناء على كل تعليق أو رفض أو تحذير صادر عن وطهران".وذكر مسؤولون أمريكيون أن من المقرر أن يصل ⁠⁠ترمب إلى بكين يوم الأربعاء، حيث من المنتظر ⁠⁠أن يناقش موضوع من بين قضايا أخرى مع .وقال محلل السوق في "آي جي" ، في مذكرة: "ينصب اهتمام السوق الآن بشكل كامل على ⁠⁠زيارة الرئيس ترمب إلى هذا الأسبوع".وأضاف: "هناك أمل في أن يتمكن من إقناع بكين باستخدام نفوذها على ⁠⁠إيران للضغط من أجل وقف إطلاق نار ⁠⁠شامل وحل للاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز".وصرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو ، أمين الناصر، أمس الأحد بأن العالم فقد حوالي مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، ‌‌وستستغرق أسواق الطاقة وقتا حتى تستقر حتى لو تم استئناف تدفق الإمدادات.وأظهرت بيانات شركة كبلر للشحن أن ناقلتين أخريين محملتين بالنفط الخام غادرتا ‌‌مضيق ‌‌هرمز هذا الأسبوع مع إيقاف تشغيل أجهزة التتبع لتجنب الهجمات الإيرانية، مما يؤكد الاتجاه المتزايد للحفاظ على صادرات النفط من الشرق الأوسط.ارتفاع الدولارفي الأثناء ارتفع الدولار لليوم الثاني على التوالي مقابل عملات رئيسية أخرى في التعاملات الآسيوية مدعوما ⁠⁠ببيانات قوية عن سوق ⁠⁠العمل في والطلب على الملاذ الآمن المدفوع بما يشهده اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران من مخاطر.ومقابل العملات الرئيسية:انخفض اليورو 0.26% إلى 1.1755 دولارتراجع الين ⁠⁠0.3 إلى 157.155 ينا للدولارانخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3590 دولار.فقد الدولار الحساس للمخاطر 0.2% إلى 0.7229 دولارخسر الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5948 دولار.