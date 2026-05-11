عبور ناقلة نفط عراقية مضيق هرمز بالتنسيق مع إيران

وذكرت وكالة "فارس": "عبرت ناقلة النفط العملاقة (أغويس فانوريوس 1) ، اليوم الأحد، بعد التنسيق مع ، حيث سلكت المسار المحدد".وأضافت أن "الناقلة المحملة بالنفط الخام العراقي، تتواجد حالياً في بحر عُمان، متجهةً نحو ميناء ناغي سون في ".وكانت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت، في 5 أيار الجاري، أن الطريق الآمن الوحيد للسفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز هو الممر الذي حددته سابقا، لافتة إلى أن أي تحويل لمسار السفر إلى طرق أخرى سيواجه برد حاسم.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في 7 نيسان، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد ثلاثة أيام من إطلاقها بهدف إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها بعد أن توعّد الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأميركي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.