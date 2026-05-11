الذهب يرتفع وسط توتر أميركي إيراني وترقب بيانات التضخم الأميركية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4730.49 دولار للأونصة، بعد أن كان قد تراجع بأكثر من 1% خلال الجلسة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.2% لتسجل 4740.40 دولار.وقال محللون إن الأسواق تشهد عمليات اقتناص فرص وإعادة تمركز للمستثمرين قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في غداً الثلاثاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء.وعلى الصعيد الجيوسياسي، زادت المخاوف من استمرار التوتر بعد رفض الرئيس الأميركي الرد الإيراني على مقترح السلام، ما عزز المخاوف من تأثيرات محتملة على الملاحة في وارتفاع أسعار الطاقة.ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق لتحركات السياسة النقدية الأميركية وتوقعات بخفض محدود لأسعار الفائدة أو عدم خفضها خلال الفترة المقبلة، في ظل مخاوف التضخم.