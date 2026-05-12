شركة غاز البصرة تستأنف تصدير المكثفات إلى الأسواق العالمية

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، عزت ، في بيان ورد لـ إن " تمكنت من إتمام عمليات تحميل الناقلة Dakosh بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات"، مؤكداً أن "العملية أُنجزت بنجاح وبما يتوافق بالكامل مع متطلبات المناقصات والمعايير الفنية والتجارية المعتمدة".وأضاف أن "الناقلة غادرت اليوم، بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية"، مبينا ان "هذا الإنجاز تحقق بفضل متابعة الوزارة وجهود ملاكات شركة ، ومن خلال التواصل المستمر مع الجهات المعنية في الشركات ذات العلاقة، بما يسهم في تجاوز التحديات وضمان انسيابية عمليات التصدير".وأكد، ان "الإنجازات التي تتحقق في أوقات الأزمات تمثل دليلاً على النجاح والمثابرة والشعور العالي بالمسؤولية"، معرباً عن "أمله في استمرار عمليات تحميل وتدفق الناقلات بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار عمليات التصدير والوفاء بالالتزامات تجاه الجهات المتعاقدة".ولفت الى "استمرار الوزارة وشركة غاز في دعم عمليات استثمار الغاز وتعظيم الاستفادة من المنتجات الهيدروكربونية، بما يعزز الإيرادات الوطنية ويدعم قطاع الطاقة في ".