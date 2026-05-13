عالميا.. تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع التضخم الأمريكي

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 4695.99 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى4705.30 دولارات.وأظهرت البيانات الأمريكية ارتفاع التضخم الاستهلاكي خلال أبريل، مسجلاً أكبر زيادة سنوية منذ ثلاث سنوات، ما عزز توقعات الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع تراجع احتمالات خفضها خلال العام الحالي.كما يترقب المستثمرون القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في ، والتي ستتناول الحرب الإيرانية وتطورات ، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.وفي الهند، رفعت الحكومةالرسوم على واردات الذهب والفضة من 6% إلى 15%، ضمن إجراءات تهدف إلى تقليص الاستيراد والحد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.