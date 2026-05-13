من البصرة إلى جيهان.. تحركات تركية لربط حقول الجنوب بمنظومة أنابيب التصدير الشمالية

وقال سفير في بورا اينان إن "هناك إمكانية كبيرة للتعاون لتعميق وتعزيز علاقاتنا الطويلة الأمد في مجال الطاقة مع العراق، ويسعدنا أن نرى أن هناك تفاهماً في كلا البلدين يدعم ذلك"، مشيراً إلى أن "استئناف تسليم النفط في أيلول 2025، من خلال انبوب جيهان بعد توقف طويل، يعد تطوراً مهماً لكل من علاقاتنا الثنائية وأمن الطاقة الإقليمي والعالمي".وأضاف، أن "المفاوضات من أجل اتفاقية جديدة للطاقة بين تركيا والعراق مع مستمرة، ونود أن نختتم هذه المفاوضات في أقرب وقت ممكن"، معرباً عن أمله "في وضع اللمسات الأخيرة في أقرب فرصة، على اتفاق جديد وشامل لاستخدام انبوب جيهان والتعاون في القطاعات الأخرى"، وأوضح "يعد تصدير النفط الخام العراقي من خلال نظام خط أنابيب النفط في تركيا جزءاً من هذا الاتفاق الجديد بعد أن يجتمع وفدا البلدين بشكل متكرر ويتفاوضان على الاتفاق".وأكد اينان، أن "تركيا تعلق أهمية كبيرة على تصدير النفط العراقي من خلال خط جيهان، بعد ان أثبت الإغلاق الأخير لمضيق هرمز الأهمية الاستراتيجية لتركيا كطريق تصدير قابل للتطبيق للنفط العراقي"، معرباً عن "استعداد بلده للتعاون في بناء خط أنابيب لتمكين تصدير أيضاً من خلال خط جيهان، حيث نرى أن هذه خطوة حاسمة في زيادة الاتصال بين تركيا والعراق وتنويع طرق تصدير النفط في العراق، فضلاً عن التعاون والمساهمة في زيادة أمن الطاقة الإقليمي والعالمي".وبشأن علاقة تركيا مع الحكومة العراقية الجديدة، أكد السفير التركي أن "العراق المستقر والآمن والمزدهر يصب في مصلحة تركيا والمنطقة بأكملها"، معرباً عن أمله بـ"اكتمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة في العراق".وأعرب عن تطلع بلده إلى "تعزيز آليات التعاون المؤسسي لدينا في مجالات استراتيجية مثل الأمن والطاقة والتجارة والتعليم وما إلى ذلك، مع الحكومة العراقية القادمة"، مشيراً إلى أن "الصراع الأخير في منطقتنا أظهر مرة أخرى أنه يجب على العراق تعزيز اقتصاده وتنويعه في هذا الإطار"، عاداً "التعاون مع العراق في مشاريع مثل (طريق التنمية)، من أولوياتنا الإستراتيجية".