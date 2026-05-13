ناقلة صينية عملاقة محملة بنفط العراق تعبر مضيق هرمز

وأظهرت بيانات شركتي "LSEG" و"Kpler" المتخصصتين في تتبع حركة الملاحة، أن الناقلة الصينية العملاقة "يوان هوا هو" (Yuan Hua Hu) مرت بجزيرة "لارك" الإيرانية متجهة نحو جنوب المضيق، وذلك بعد أن ظلت عالقة في مياه منذ أوائل شهر آذار/مارس الماضي نتيجة الأوضاع الأمنية.وتحمل الناقلة، المملوكة والمدارة من قبل شركة صينية، شحنة من "خام " العراقي وهي في طريقها الآن نحو الأسواق الآسيوية. وتُعد هذه السفينة الثالثة التي ترفع العلم الصيني وتعبر منذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على .وتشير التقارير إلى أن إيران عززت سلطتها وإجراءاتها الرقابية في مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، وذلك في إطار تفاهمات مع وباكستان بشأن ممرات نقل النفط والغاز، في وقت يسود فيه القلق العالمي من احتمال تأثر إمدادات نتيجة استمرار التوترات في هذا الممر المائي الاستراتيجي.يأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من كشف وكالة "بلومبرغ" عن قيام القوات الأمريكية، التي تفرض حصاراً بحرياً على إيران، باعتراض ناقلة يونانية تحمل نحو مليوني برميل من النفط العراقي كانت متجهة إلى لأسباب وصفت بـ "الغامضة"، وهو ما دفع الحكومة الفيتنامية لمطالبة بالسماح للشحنة بالمرور لتجنب شلل مصافيها النفطية.