احتياطيات النفط تتقلص.. تحذير من ارتفاع الاسعار

وذكرت الوكالة في تقرير لها،: "يشهد العالم استنزافاً لمخزونات النفط بوتيرة قياسية، في ظل مواجهة الدول المستوردة اضطرابات غير مسبوقة في إمدادات الشرق الأوسط".وأضافت ان ذلك "قد ينذر هذا التناقص السريع في المخزونات، وسط استمرار الاضطرابات، بارتفاعات حادة في الأسعار مستقبلاً".وانخفضت مخزونات النفط العالمية بمقدار 246 مليون برميل بين شهري مارس/أذار وإبريل/نيسان لتصل إلى 7.9 مليار برميل، وفقًا لوكالة .