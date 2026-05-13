مخزونات النفط الأمريكية تسجل تراجعا أكبر من توقعات الأسواق

وأفادت الإدارة بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت خلال الأسبوع المنتهي في 8 مايو الحالي بمقدار 4.3 مليون برميل، بعدما تراجعت في الأسبوع السابق بنحو 2.3 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل فقط.وبذلك بلغ إجمالي مخزون الخام في نحو 452.9 مليون برميل، أي أقل بحوالي 0.3% مقارنة بمتوسط المخزونات خلال الأعوام الخمسة الماضية للفترة نفسها من العام.كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتبقى أقل بنحو 5% من متوسطها في السنوات الخمس الماضية.في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل، بنحو 200 ألف برميل، لكنها لا تزال أدنى بحوالي 9% من متوسطها المعتاد خلال الفترة ذاتها من الأعوام الخمسة الماضية.