قفزة إنتاجية في ذي قار.. حقل الناصرية يتجاوز 70 ألف برميل و"صبّة" يضاعف أرقامه
اقتصاد
2026-05-14 | 03:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
109 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
شهدت الحقول النفطية في
محافظة ذي قار
ارتفاعاً جديداً في معدلات الإنتاج، إذ ارتفع إنتاج حقل
الناصرية
النفطي بمقدار (18) ألف برميل يومياً ليصل إلى أكثر من (70) ألف برميل بعد أن كان عند مستوى (52) ألف برميل يومياً
فيما قفز إنتاج حقل صبّة بمقدار (22) ألف برميل يومياً، من (8) آلاف إلى (30) ألف برميل يومياً.
وقال مدير عام شركة نفط
ذي قار
، سعيد
زغير
، إن هذا الإنجاز تحقق نتيجة زيادة الطاقات الإنتاجية في حقلي
الناصرية
وصبّة، بجهود الملاكات الهندسية والفنية التي واصلت العمل لرفع مستويات الإنتاج وتعظيمها.
وأضاف أن الشركة تمكنت من رفع إنتاج حقل الناصرية إلى أكثر من 70 ألف برميل يومياً، وحقل صبّة إلى 30 ألف برميل يومياً، مؤكداً أن هذه القفزات الإنتاجية جاءت ثمرة عمل فني متواصل وخطط تهدف إلى تطوير البنية الإنتاجية للحقول النفطية في المحافظة.
وفي السياق، رأى مراقبون أن هذا التطور لا يمثل إنجازاً تقنياً فحسب، بل يعدُّ خطوة إستراتيجية لتعزيز الإيرادات الوطنية، مع دعوات إلى توجيه جزء من العوائد النفطية نحو دعم البنى التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي في ذي قار.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي رائد
عبد الحميد
، أن زيادة الإنتاج النفطي في حقول ذي قار ستسهم في دعم الواقع الاقتصادي للمحافظة، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن تعزيز المنافع الاجتماعية التي يمكن استثمار مواردها في تحسين البنى التحتية.
وتسهم أربعة حقول نفطية في
محافظة ذي قار
في دعم الإنتاج المحلي، بعد ربط سبع
آبار
نفطية جديدة بالجهود الفنية والهندسية المحلية، ما عزز موقع المحافظة ضمن خريطة المحافظات المنتجة للنفط الخام في
العراق
.
