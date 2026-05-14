فيما قفز إنتاج حقل صبّة بمقدار (22) ألف برميل يومياً، من (8) آلاف إلى (30) ألف برميل يومياً.وقال مدير عام شركة نفط ، سعيد ، إن هذا الإنجاز تحقق نتيجة زيادة الطاقات الإنتاجية في حقلي وصبّة، بجهود الملاكات الهندسية والفنية التي واصلت العمل لرفع مستويات الإنتاج وتعظيمها.وأضاف أن الشركة تمكنت من رفع إنتاج حقل الناصرية إلى أكثر من 70 ألف برميل يومياً، وحقل صبّة إلى 30 ألف برميل يومياً، مؤكداً أن هذه القفزات الإنتاجية جاءت ثمرة عمل فني متواصل وخطط تهدف إلى تطوير البنية الإنتاجية للحقول النفطية في المحافظة.وفي السياق، رأى مراقبون أن هذا التطور لا يمثل إنجازاً تقنياً فحسب، بل يعدُّ خطوة إستراتيجية لتعزيز الإيرادات الوطنية، مع دعوات إلى توجيه جزء من العوائد النفطية نحو دعم البنى التحتية وإنعاش الاقتصاد المحلي في ذي قار.من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي رائد ، أن زيادة الإنتاج النفطي في حقول ذي قار ستسهم في دعم الواقع الاقتصادي للمحافظة، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن تعزيز المنافع الاجتماعية التي يمكن استثمار مواردها في تحسين البنى التحتية.وتسهم أربعة حقول نفطية في في دعم الإنتاج المحلي، بعد ربط سبع نفطية جديدة بالجهود الفنية والهندسية المحلية، ما عزز موقع المحافظة ضمن خريطة المحافظات المنتجة للنفط الخام في .