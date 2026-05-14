أسعار الذهب في بغداد تتراجع عن مستوياتها المليونية

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي في سوق الجملة بشارع النهر 1.012 مليون دينار، بعد أن كان قد سجل أمس الأربعاء 1.015 مليون دينار. أما الذهب العراقي، فقد سجل سعر بيعه للمثقال الواحد 982 ألف دينار.وفي محال الصاغة (المفرد)، تراوح سعر بيع المثقال الخليجي عيار 21 بين 1.015 مليون و1.025 مليون دينار، فيما تراوح سعر المثقال العراقي بين 985 ألف و995 ألف دينار.