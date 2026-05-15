الذهب في أدنى مستوى له منذ أسبوع

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 2.25% إلى 4580.10 دولار للأونصة.فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.55% إلى 4580.30 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من مايو الماضي. وهبط الذهب بأكثر من 2% منذ ⁠بداية الأسبوع.وارتفع الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وقال تيم واترر كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" للاستشارات: "يتعرض الذهب لضغوط من جميع الجهات فقد أدى إلى تصدر التضخم المخاوف مما دفع عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع ليصبح النفيس ضحية تعيسة الحظ لتجدد شكوك السوق حيال خفض أسعار الفائدة".وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 80.93 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 1.7% إلى 2021.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1423.75 دولار.