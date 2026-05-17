تراجع بأسعار صرف الدولار في بغداد.. بورصتا الكفاح والحارثية تسجلان 153800

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في لتسجل 153,800 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت 153,900 دينار مقابل الـ 100 دولار.وفي سياق متصل، شهدت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقراراً نسبياً؛ حيث بلغ سعر البيع 154,500 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين 153,500 دينار مقابل الـ 100 دولار.