إليك أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية ببغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب (الخليجي والتركي والأوروبي) بلغ 982 ألف دينار، في حين سجل سعر الشراء 978 ألفاً، وهي نفس الأسعار التي سُجلت صباح أمس السبت.أما الذهب العراقي، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 منه 952 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 948 ألفاً.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 985 ألفاً و995 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 ألفاً و965 ألف دينار.