الدولار يقفز مع الاغلاق في بغداد واربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، ارتفاعا مساء اليوم الأحد، في أسواق وأربيل بالتزامن مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 154500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153750 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153650 ديناراً مقابل 100 دولار.

