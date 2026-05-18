العراق يشتري الكهرباء من تركيا بـ150 دولار ووفد في أنقرة لجدولة ديون الطاقة

يسعى جاهدًا لإعادة تجديد عقد استيراد الكهرباء من خلال هذا الصيف على الأقل، إذ من المفترض نهاية الاتفاق الحالي في 31 مايو/أيار الجاري.





وقال مصدر مُطّلع بوزارة الكهرباء، إن "كلفة الاستيراد الحالية تمثّل عبئًا كبيرًا على العراق الذي يعاني من أزمة مالية تفاقمت منذ انهيار صادرات النفط بسبب الحرب الحالية وإغلاق ".



وقال مصدر حكومي آخر، "إيرادات العراق من مبيعات النفط انخفضت بنحو 15 مليار دولار خلال شهرين ونصف فقط، وتحديدًا منذ أول مارس/آذار وحتى 15 مايو/أيار.. هذا رقم ضخم في ظل اعتماد الموازنة العامة على عائدات النفط".



وتابع: "هذا الانخفاض الكبير أثّر مباشرةً بخطط الدولة، ومن بينها سداد جزء من مستحقات تركيا لواردات الكهرباء".



تكلفة استيراد العراق للكهرباء

تبلغ تكلفة استيراد العراق للكهرباء من تركيا وفق الاتفاق الحالي ما بين 150 و200 دولار لكل ميغاواط/ساعة، بحسب مصدر مُطّلع بوزارة الكهرباء.



وفي حين لم يردّ المتحدث الرسمي باسم الوزارة على طلب للتعليق أرسلته منصة الطاقة، فإن الوفد الذي يستعد لزيارة تركيا يضع في مقدمة جدول أعماله محاولة خفض تكلفة الميغاواط/ساعة.

وتبدو هذه الرغبة من جانب العراق "شبه مستحيلة" في ظل القفزة الكبيرة لأسعار الغاز حاليًا بفعل توقُّف الإمدادات عبر مضيق هرمز، وشُح المعروض العالمي.



وحسب آخر التداولات لجلسة الجمعة 15 مايو/أيار الجاري، بلغ سعر الغاز في أوروبا (وفق مؤشر إف الهولندي) ما يُعادل 60 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة.



هذا السعر لا يشمل نحو 60% من التكلفة اللاحقة، التي من بينها إسالة الغاز، ثم النقل، وإعادة التغويز لاحقًا، وتكلفة الإنتاج أيضًا، ثم التصدير عبر الشبكات.



وبناءً عليه قد تبدو تكلفة استيراد العراق للكهرباء من تركيا "منطقية"



الربط الكهربائي بين العراق وتركيا

في السياق ذاته، نقلت منصة الطاقة معلومات تؤكد أن الربط الكهربائي بين العراق وتركيا متوقف منذ سبتمبر/أيلول 2025، دون أن تعلن وزارة الكهرباء ذلك.



جاء قطع الكهرباء من الجانب التركي نتيجة "أزمة ديون" بحسب ما وصفها المصدر المطّلع على هذا الملف.



كان الربط الكهربائي بين العراق وتركيا قد بدأ تشغيله رسميًا في 21 يوليو/تموز 2024، بقدرة 300 ميغاواط (مرحلة أولى)، على أن ترتفع في المرحلة الثانية إلى 600 ميغاواط. وقال المصدر: إن "خط الربط لا يعمل حتى الآن، رغم حاجة العراق الماسّة إلى الكهرباء".



ومع وقف تشغيل الربط الكهربائي مع أيضًا، فإن العراق لا يستقبل حاليًا من دول الجوار سوى ، إذ تغذّي الشبكة قضاء الرطبة في بـ50 ميغاواط يوميًا (مرحلة أولى).



وكان من المقرر مباشرة التجهيز لتدشين مرحلة ثانية بقدرة تصل إلى 150 ميغاواط، لكن المباحثات شبه متوقفة، ولا يبدو ذلك قريبًا، بحسب منصة الطاقة.