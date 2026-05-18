الدولار يواصل الصعود في بغداد.. البورصات تتجاوز حاجز الـ 154 ألفاً

وجاءت أسعار الصرف في البورصات الرئيسية ببغداد مع ساعات الصباح الأولى كالتالي:بورصتا الكفاح والحارثية: سجلتا 154,100 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.المقارنة بيوم أمس: كانت الأسعار قد استقرت أمس الأحد عند 153,800 دينار مقابل كل 100 دولار، ليرتفع الصرف بمعدل 300 دينار للموجة الواحدة.وفيما يخص الأسواق والأسواق الشعبية في العاصمة، فقد شهدت اتساعاً في الفارق بين البيع والشراء:سعر البيع: بلغ 154,500 دينار عراقي لكل 100 دولار.سعر الشراء: سجل 153,500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.