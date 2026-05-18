تعرف على أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في بغداد اليوم

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية والعاصمة ، صباح اليوم الاثنين 18 آيار 2026، لتواصل التموضع عند مستويات تاريخية مرتفعة دون تغيير يذكر عن أسعار إغلاق يوم أمس الأحد.



شهدت أسواق الجملة الرئيسية في استقراراً في التعاملات الصباحية، وجاءت الأسعار كالآتي للمثقال الواحد (5 غرامات):



الذهب الخليجي والأجنبي (التركي والأوروبي) عيار 21:

سعر البيع: 982,000 دينار عراقي.

سعر الشراء: 978,000 دينار عراقي.



الذهب العراقي عيار 21:

سعر البيع: 952,000 دينار عراقي.

سعر الشراء: 948,000 دينار عراقي.



الأسعار في محال الصاغة والتجزئة

وفيما يخص أسعار البيع للمواطنين في محال الصاغة والتجزئة (والتي تختلف باختلاف المورد ونسبة المصنعية من منطقة إلى أخرى)، فقد جاءت كالتالي:

مثقال الذهب الأجنبي (عيار 21): يتراوح سعر البيع بين 985,000 و995,000 دينار عراقي (ليقترب بشدة من حاجز المليون دينار للمثقال الواحد).

مثقال الذهب العراقي (عيار 21): يتراوح سعر البيع بين 955,000 و965,000 دينار عراقي.

