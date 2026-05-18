خلال نيسان الماضي.. العراق يصدر نفطاً بأكثر من مليار و87 مليون دولار

أعلنت ، اليوم الاثنين، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي.

وذكر بيان للوزارة، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بضمنها المكثفات، لشهر نيسان الماضي، بلغت (9) ملايين و( 884) الفاً و(130) برميلاً، بايرادات تجاوزت (1) مليار و(87) مليوناً و(82) الف دولار".



واشارت الإحصائية، إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من بلغت (4) ملايين و(587) الفاً و(610) براميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط عبر ميناء جيهان التركي ( 339 ) الفاً و ( 64 ) برميلاً ، فيما بلغت الكميات المصدرة من عبر ميناء جيهان التركي (4) ملايين و (957) الفاً و (456) برميلاً".