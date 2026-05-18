عبور أول قافلة ترانزيت من تركيا إلى العراق عبر سوريا

وقال مدير العلاقات في للمنافذ والجمارك السورية، مازن ، أن هذا العبور الأول من نوعه يرسخ دور كمحور لوجستي يربط أسواق دول المنطقة.وأوضح علوش أن عبور هذه القافلة اليوم يأتي في إطار الخطوات المتواصلة التي تقوم بها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لإعادة تنشيط ممرات الترانزيت الدولية، وحركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة وسلاسل النقل والإمداد، وفقاً لوكالة الأنباء السورية " ".