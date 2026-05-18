الخزانة الأمريكية تعلن تمديد السماح ببيع النفط الروسي

وقالت الخزانة الأمريكية، "وافقنا على تمكين الدول الأكثر هشاشة من الوصول لنفط العالق في البحر لمدة 30 يوما".

واعتبرت الخزانة الأمريكية، أن "تمديد السماح ببيع النفط الروسي الموجود في البحر يوفر مرونة إضافية"، مضيفة "تمديد السماح ببيع نفط روسيا سيحد من قدرة على تكديس النفط المباع بأسعار مخفضة".

وأصدرت إعفاءات مؤقتة خلال شهر آذار الماضي، تسمح باستمرار بعض التعاملات في قطاع الطاقة الروسي، في مسعى للحد من تقلبات أسعار النفط عالمياً، قبل أن يتم تمديد هذه الإجراءات حتى شهر مايو.