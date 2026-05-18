أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

وطغت المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء الحرب الإيرانية على تقرير أفاد بموافقة على رفع العقوبات المفروضة على النفط الخام الإيراني خلال المفاوضات.وزادت ‌تسليم يوليو بمقدار 2.84 دولار، أو 2.6 بالمئة، مسجلة 112.10 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 3.24 دولار، أو 3.1 بالمئة، ليغلق التداول عند 108.66 دولار.وهذا هو أعلى مستوى إغلاق لخام منذ الرابع من مايو، وأعلى مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ السابع من أبريل.وبعد إغلاق السوق، تراجعت مكاسب كلا الخامين بعد تصريح الرئيس الأمريكي بأنه ⁠سيؤجل هجوما على كان مقررا يوم الثلاثاء.وارتفع كلا الخامين بأكثر من سبعة بالمئة الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام يوقف تعرض السفن للهجمات والاحتجاز في .