النفط يتراجع بعد تعليق ترامب الهجوم العسكري على إيران

وكتب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي الإثنين أنه أرجا هجوما عسكريا كان مقررا الثلاثاء في وقت تتواصل فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق مع ، مضيفا أن على استعداد لاستئناف الهجمات ما لم يجر التوصل لاتفاق.وفقا لرويترز، انخفضت تسليم يوليو/تموز 1.13 دولار، أو 1%، إلى 110.97 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران، التي ينقضي أجلها اليوم،28 سنتا، أو 0.3%، إلى 108.38 دولار.ونزل عقد يوليو/تموز الأكثر نشاطا 61 سنتا أو 0.6% إلى 103.77 دولار للبرميل.وقال المحلل لدى ، "ما زلنا نتنقل بين الأنباء المتلاحقة، وسط صخب كبير، ولكن حتى الآن لم تظهر أي تطورات جوهرية تشير إلى بداية نهاية الحرب"، مضيفا أن تصريحات ترامب أسهمت في تراجع أسعار النفط.وكان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ الخامس من مايو/أيار و30 أبريل/نيسان على الترتيب في الجلسة السابقة.وذكرت أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى إغلاق فعليا مما تسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط في العالم. والمضيق ممر مائي حيوي يمر من خلاله نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال في الظروف العادية.وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الثلاثاء أن أحدث مقترح سلام قدمته للولايات المتحدة يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك في ، وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق قريبة من إيران ودفع تعويضات عن الدمار الذي خلفته الحرب.من ناحية أخرى، مدد الأمريكي سكوت بيسنت الإعفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحرا وذلك لمدة 30 يوما أخرى لمساعدة الدول "المعرضة لخطر نقص الطاقة".وفي ، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة سحب كمية قياسية بلغت 9.9 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للبترول الأسبوع الماضي، مما خفض المخزونات إلى حوالي 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2024.وتشير تقديرات إلى أن متوسط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مايو/أيار. ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية الأربعاء.