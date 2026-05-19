محافظ البنك المركزي: لا توجد نية لخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار

وقال العلاق خلال حديثه لنخبة من الإعلاميين والمختصين، "لا توجد نية لخفض سعر صرف الدينار أمام الدولار"، مضيفا "سنساعد الحكومة في تجاوز تداعيات أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز عبر خصم سندات الخزانة وتأمين الرواتب".ولفت الى أن "ملف الإصلاح المصرفي يحظى باهتمام مباشر من "، مردفا "هناك اجتماع مرتقب خلال الأيام المقبلة مع ووزارة الخزانة الأميركية".وكشف العلاق "نستثمر احتياطياتنا النقدية في عدة دول ولا يوجد أي حظر أميركي على الأموال العراقية"، مشيرا الى أن " الأميركية والاحتياطي الفيدرالي تشيدان بدور البنك المركزي".وتابع "نوفر الدولار للمسافرين والتجار بالسعر الرسمي"، لافتا الى أن "أغلب المصارف وصلت إلى مرحلة الاندماج أو التصفية ولم يتبقَّ سوى مصرف أو مصرفين غير قادرين على الاستمرار".