بمبالغ مالية.. ألمانيا تغري اللاجئين السوريين للعودة لوطنهم
المزيد
عالميا.. استقرار أسعار الذهب مع ترقب المفاوضات الامريكية ـ الإيرانية
اقتصاد
2026-05-21 | 02:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
224 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع توازن تأثير المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، مقابل تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية استقراراً عند 4543.96 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش (04:04 فجراً بتوقيت بغداد)، بعدما ارتفع بأكثر من 1% في جلسة الأربعاء عقب هبوطه إلى أدنى مستوى منذ 30 مارس / آذار الماضي.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% لتصل إلى 4545.50 دولاراً للأونصة.
ويأتي ذلك وسط تصريحات للرئيس الأميركي
دونالد
ترمب أكد فيها أن المفاوضات مع
إيران
دخلت مراحلها النهائية، مع تحذيره من احتمال شن هجمات إضافية إذا لم توافق
طهران
على اتفاق.
كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، مدفوعة بتزايد الآمال بشأن اتفاق محتمل ينهي الحرب في الشرق الأوسط، فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية.
وأظهرت محاضر اجتماع مجلس
الاحتياطي الفيدرالي
الأميركي لشهر أبريل/نيسان أن غالبية صناع السياسة النقدية يرون أن المزيد من تشديد السياسة قد يصبح ضرورياً إذا بقي التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 75.96 دولاراً للأونصة، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1947.37 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1368.75 دولاراً للأونصة.
