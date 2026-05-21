عالميا.. استقرار أسعار الذهب مع ترقب المفاوضات الامريكية ـ الإيرانية

وسجل الذهب في المعاملات الفورية استقراراً عند 4543.96 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 01:04 بتوقيت غرينتش (04:04 فجراً بتوقيت بغداد)، بعدما ارتفع بأكثر من 1% في جلسة الأربعاء عقب هبوطه إلى أدنى مستوى منذ 30 مارس / آذار الماضي.كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% لتصل إلى 4545.50 دولاراً للأونصة.ويأتي ذلك وسط تصريحات للرئيس الأميركي ترمب أكد فيها أن المفاوضات مع دخلت مراحلها النهائية، مع تحذيره من احتمال شن هجمات إضافية إذا لم توافق على اتفاق.كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، مدفوعة بتزايد الآمال بشأن اتفاق محتمل ينهي الحرب في الشرق الأوسط، فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية.وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الأميركي لشهر أبريل/نيسان أن غالبية صناع السياسة النقدية يرون أن المزيد من تشديد السياسة قد يصبح ضرورياً إذا بقي التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 75.96 دولاراً للأونصة، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1947.37 دولاراً، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1368.75 دولاراً للأونصة.