أسعار النفط تواصل الارتفاع مع حدة تصريحات ترامب بشأن إيران
اقتصاد
2026-05-21 | 03:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
234 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات في ظل التوقعات غير المؤكدة بانتهاء الحرب على
إيران
وقلق نضوب المخزونات العالمية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام "
برنت
" بنسبة 0.77% لتصل إلى 105.83 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينيتش، وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب
تكساس
الوسيط" بنسبة 0.99% لتصل إلى 99.23 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من 5.6% أمس الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إن المفاوضات مع
إيران
دخلت مراحلها النهائية، مع توعده في نفس الوقت بشن المزيد من الهجمات إذا لم توافق إيران على اتفاق سلام.
وحذرت إيران من شن المزيد من الهجمات، وأعلنت عن خطوات تعزز سيطرتها على
مضيق هرمز
الحيوي، الذي كان يمر عبره قبل الحرب شحنات من النفط والغاز الطبيعي المسال تعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي، لكنه أصبح في حكم المغلق تقريبا.
وقال المحلل لدى "هايتونغ
فيوتشرز
" يانغ آن: "يبدو أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط يعكس توقع الأسواق لاحتمال حدوث انفراجة في المحادثات".
وأضاف "لكن إذا أصر
ترامب
على عدم تقديم أي تنازلات لإيران، فإن التوصل إلى اتفاق يبدو غير مرجح، وربما تنقلب نتيجة المفاوضات النهائية بقدر كبير".
وأعلنت إيران أمس الأربعاء عن إنشاء كيان جديد اسمته "هيئة إدارة الممرات المائية في
الخليج
الفارسي" الجديدة، قائلة إنها ستفرض "منطقة بحرية خاضعة للسطيرة" في مضيق هرمز.
وأغلقت إيران المضيق فعليا ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت الحرب في 28 فبراير 2026. وتوقفت معظم الأعمال القتالية منذ سريان وقف إطلاق النار في أبريل 2026، لكن بينما تحد إيران من حركة عبور مضيق هرمز، تفرض
الولايات المتحدة
حصارا على سواحلها.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن البلاد سحبت ما يقرب من عشرة ملايين برميل من النفط من احتياطيها الاستراتيجي للنفط الأسبوع الماضي، في أكبر عملية سحب مسجلة على الإطلاق.
وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام التجارية انخفضت بمقدار 7.9 مليون برميل إلى 445 مليون برميل الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو 2026، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.
وقال كبير الباحثين في مجال الطاقة والكيماويات في شركة "تشاينا فيوتشرز" مينغيو غاو: "سيجعل تراجع مخزونات النفط من الصعب بقاء أسعار النفط منخفضة".
