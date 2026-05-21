أسعار النفط تواصل الارتفاع مع حدة تصريحات ترامب بشأن إيران

وارتفعت العقود الآجلة لخام " " بنسبة 0.77% لتصل إلى 105.83 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينيتش، وصعدت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" بنسبة 0.99% لتصل إلى 99.23 دولار للبرميل.وانخفض كلا الخامين بأكثر من 5.6% أمس الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي إن المفاوضات مع دخلت مراحلها النهائية، مع توعده في نفس الوقت بشن المزيد من الهجمات إذا لم توافق إيران على اتفاق سلام.وحذرت إيران من شن المزيد ⁠من الهجمات، وأعلنت عن خطوات تعزز سيطرتها على الحيوي، الذي كان يمر عبره قبل الحرب شحنات من النفط والغاز الطبيعي المسال تعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي، لكنه أصبح في حكم المغلق تقريبا.وقال المحلل لدى "هايتونغ " يانغ آن: "يبدو أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط يعكس توقع الأسواق لاحتمال حدوث انفراجة في المحادثات".وأضاف "لكن إذا أصر على عدم تقديم أي تنازلات لإيران، فإن التوصل إلى اتفاق يبدو غير مرجح، وربما تنقلب نتيجة المفاوضات النهائية بقدر كبير".وأعلنت إيران أمس الأربعاء عن إنشاء كيان جديد اسمته "هيئة إدارة الممرات المائية في الفارسي" الجديدة، قائلة إنها ستفرض "منطقة بحرية خاضعة للسطيرة" في مضيق هرمز.وأغلقت إيران المضيق فعليا ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت الحرب في 28 ‌فبراير ⁠2026. وتوقفت معظم الأعمال القتالية منذ سريان وقف إطلاق النار في أبريل 2026، لكن بينما تحد إيران من حركة عبور مضيق هرمز، تفرض حصارا على سواحلها.وتعرضت أسعار النفط لضغوط بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن البلاد سحبت ما يقرب من ⁠عشرة ملايين برميل من النفط من احتياطيها الاستراتيجي للنفط الأسبوع الماضي، في أكبر عملية سحب مسجلة على الإطلاق.وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام التجارية انخفضت بمقدار 7.9 مليون برميل إلى 445 مليون برميل الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو 2026، مقارنة بتوقعات ⁠المحللين بانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.وقال كبير الباحثين في مجال الطاقة والكيماويات في شركة "تشاينا فيوتشرز" مينغيو غاو: "سيجعل ⁠تراجع مخزونات النفط من الصعب بقاء أسعار النفط منخفضة".