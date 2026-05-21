العراق يوقف "ترانزيت" دخول الحيوانات الحية من سوريا

وقالت الوزارة في بيان، "اتخاذ إجراء وقائي واحترازي مؤقت يقضي بإيقاف حركة مرور (الترانزيت) للحيوانات الحية القادمة من والمتجهة نحو ودول ".

وجاء هذا القرار وفق البيان على "خلفية ورود معلومات دقيقة تؤكد انتشار مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الأبقار والأغنام في عدد من المحافظات السورية".

وأوضحت الوزارة أن "هذا الإجراء الفوري يهدف إلى حماية الثروة الحيوانية المحلية، ومنع تسرب أو انتقال الأمراض الوبائية العابرة للحدود"، مبينة أن "الإجراءات الصحية والبيطرية تُطبق بكل حزم وبدون تمييز على جميع الدول، بناءً على التقارير الرسمية، نظام الرصد الوبائي، والمتابعة الإعلامية المستمرة للوضع الصحي في دول الجوار".