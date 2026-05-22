تراجع الذهب متأثرا بقوة الدولار

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.49% إلى 4520.40 دولار للأونصة.في حين تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.46% إلى 4522.07 دولار للأونصة.وظل الدولار قريبا من أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات ⁠الأخرى.وقال المحلل لدى :"ماركس" إدوارد مير "ما يدفع الذهب إلى الانخفاض هو قوة الدولار، الذي يصعد بدوره بفعل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة إلى حد كبير في أنحاء العالم".