الدولار يستقر عالمياً عند أعلى مستوى في 6 أسابيع واليورو يواصل الخسارة

وارتفع مؤشر الدولار قليلا واستقر عند 99.23 نقطة مقابل سلة من العملات، قرب ذروته البالغة 99.515 التي ⁠سجلها في الجلسة السابقة، وهي أعلى مستوى له منذ السابع من أبريل 2026.وانخفض اليورو، الذي يتجه نحو خسارة للأسبوع الثاني، 0.1% إلى 1.1607 للدولار.ونزل الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.342 للدولار رغم بيانات سابقة أظهرت أكبر تراجع لمبيعات التجزئة منذ عام تقريبا في أبريل 2026، مع تأثر المستهلكين بوطأة الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب .وتمسكت وطهران بمواقف متعارضة بشأن ‌مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على ، لكن وزير الخارجية الأمريكي قال إن هناك "بعض الإشارات الإيجابية" في المحادثات.وأدت هذه الرسائل المتضاربة إلى تقلبات حادة في الأسواق خلال الليل، لكن تحركات العملات اتسمت بالهدوء إلى حد كبير في بداية التداولات الآسيوية اليوم الجمعة، إذ انتظر المستثمرون مزيدا من الوضوح.