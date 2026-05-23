بينما يئن الاقتصاد.. البرلمان يقرأ 23 مسودة قانون بمسحة توسعية للإنفاق العام!

وذكر المرصد في بيان، أن "البرلمان أنجز القراءة الأولى لـ 23 مسودة قانون توزعت على مختلف اللجان خلال فصله التشريعي الذي ينتهي مع العيد"، لافتاً إلى أن "نحو 70% من هذه المسودات تتضمن توجهاً نحو زيادة الترهل الوظيفي، عبر استحداث هيئات ومجالس جديدة، بعضها يرتبط بالوزارات وبعضها الآخر مستقل".وأضاف المرصد أن "هذه المسودات تتضمن أيضاً زيادات في الإنفاق العام من خلال إنشاء صناديق تشغيلية ممولة من ، أو منح مخصصات مالية إضافية للموظفين"، مشيراً إلى أن من بين مشاريع القوانين المطروحة "مشروع "، الذي ينص على منح المعيل راتب جندي متطوع خلال فترة خدمته، مع استمرار موظفي الدولة في تقاضي رواتبهم من دوائرهم الأصلية، فضلاً عن رصد تخصيصات مالية ضخمة لبناء المعسكرات وتغطية نفقات الإعاشة والنقل.وفي ما يتعلق بمشروع قانون ، لفت المرصد إلى أن "إحدى مواد المشروع تنص على منح منسوبي الهيئة مخصصات قد تصل إلى 200% من الراتب الاسمي، مما يمثل عبئاً إضافياً على الإنفاق العام".وبيّن المرصد أن "مشروع القانون يمنح رئيس الهيئة صلاحيات وامتيازات بدرجة وزير، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في الإنفاق العام لتغطية الرواتب والحمايات ومخصصات المكاتب، كما تضمن القانون فتح مكاتب داخل وخارجه، وما يتطلبه ذلك من تخصيصات مالية للعقارات والتجهيزات والإيفادات".أما في ما يخص ، فقد نبّه المرصد إلى أن مشروع القانون يتضمن توسعاً في الهياكل الإدارية، وزيادة في الدرجات الخاصة، واستحداث أقسام جديدة ضمن ، فضلاً عن "إنشاء لتنمية الاتصالات"، مما سينعكس سلباً على زيادة الإنفاق العام.وخلص المرصد بشأن " للمياه" إلى أن "القانون المقترح ينص على تخصيص موازنة مستقلة للمجلس تشمل الإيرادات والمصروفات، مما يضيف عبئاً مالياً جديداً على الموازنة ".