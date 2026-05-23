ما حقيقة طلب العراق قرضا من صندوق النقد الدولي؟

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إن " يتمتع بعلاقات وثيقة مع ، وعقد منذ العام 2003 أكثر من خمس اتفاقيات، ثلاث منها اتفاقيات استعداد ائتماني، في حين أن الاتفاقيات الأخرى تتعلق بالدعم الطارئ".وأضاف أن "للصندوق دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد العراقي خلال السنوات الـ 23 الأخيرة، خصوصاً وأن العراق الآن يعد من أكبر المتضررين من الحرب الجارية في المنطقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن 85% من صادرات نفطه تمر عبر ، وأحدث ذلك ضرراً كبيراً، وتسبب بقلق دولي باعتبار أن العراق يمثل عضواً مهماً وفاعلاً في استقرار المنطقة وأسواق العالم".‏ وأشار الى أن "هناك فريقاً عراقياً حكومياً في تواصل مع ويلتقي في بعثة الصندوق لإجراء مشاورات مع المسؤولين فيها لمرتين خلال العام في الربيع والخريف، وهنالك قلق من قبل الصندوق حول الأوضاع في الشرق الأوسط ومن ضمنها أوضاع العراق".وبين أن "العراق وقع في السابع من تموز العام 2016 اتفاقاً مع النقد للاستعداد الائتماني من خلال تقديم كبير، وكان له دور كبير في دعم الموازنة العامة"، لافتاً الى أن "توقيع اتفاق مع الصندوق أمر تقرره ، ولا يمنع هذا، إجراء مشاورات بين الطرفين، فالعراق عضو في هذه المؤسسة المسؤولة عن الاستقرار في العالم".وذكر أن "العراق سيقترض من صندوق إذا ما دعته الحاجة الى ذلك، لكن لا يوجد حتى الآن طلب رسمي من الحكومة، والحاجة الحالية تتمثل بتوقف الحرب في المنطقة، وإيقاف تأثيراتها الجيوسياسية على تصدير النفط".