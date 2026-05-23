صندوق النقد يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
05:30 PM
الى
06:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إجلاء 40 ألف شخص بعد مخاوف من انفجار "كيميائي" في كاليفورنيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-564970-639151469683904357.jpg
صندوق النقد يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي
اقتصاد
2026-05-23 | 11:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
216 شوهد
وجّه
صندوق النقد الدولي
، تحذيراً شديد اللهجة إلى وزراء مالية
الاتحاد الأوروبي
اليوم السبت، مؤكداً أن دول التكتل ستواجه فواتير ضخمة ونفقات متصاعدة في مجالات الدفاع والطاقة والمعاشات التقاعدية على مدار السنوات الـ15 المقبلة.
وأوضح الصندوق في ورقة بحثية ناقشها الوزراء خلال اجتماعهم غير الرسمي في العاصمة القبرصية
نيقوسيا
أنه إذا تُرِكت هذه الأمور دون معالجة، فإن الدين العام للدول الأوروبية يسير في مسار غير مستدام؛ إذ قد يصل دين متوسط
الدولة الأوروبية
بموجب السياسات الحالية إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وهو ما يمثل تقريباً ضعف المستويات المسجلة اليوم.
وشددت الورقة البحثية على ضرورة إحداث إصلاحات هيكلية جذرية لتعزيز الحوافز التي تدفع المواطنين للتنقل بين دول التكتل السبع والعشرين بحثاً عن العمل، وتسهيل إجراءات التوظيف للشركات.
وطالب
صندوق النقد الدولي
التكتل بدمج أسواق الطاقة الأوروبية، وتسهيل تدفق مدخرات المواطنين عبر الحدود نحو استثمارات مربحة، وتوحيد القوانين المحلية المتباينة حالياً بين الدول، بالإضافة إلى تطبيق إصلاحات في نظم المعاشات ورفع سن التقاعد، مع تقديم ضمانات حكومية للاستثمارات الأكثر خطورة في المشاريع منخفضة الكربون والمقاومة للتغير المناخي لجذب رؤوس الأموال الخاصة.
ودعا الصندوق الحكومات الأوروبية إلى الاتفاق على اعتبار الابتكار والطاقة والدفاع سلعاً عامة أوروبية مشتركة يجب تمويلها عبر آلية الاقتراض المشترك، وهي قضية مثيرة للجدل والانقسام العميق داخل
الاتحاد الأوروبي
؛ حيث تؤيدها دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بينما تعارضها بقوة
ألمانيا
وعدة دول في شمال أوروبا.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
مستشار المرشد الإيراني يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى ترامب
13:10 | 2026-05-11
صندوق النقد الدولي يصدر تحذيرا بسبب "حرب إيران"
13:13 | 2026-04-02
العراق يطلب دعماً مالياً من صندوق النقد الدولي
03:07 | 2026-05-15
مصادر: واشنطن وجهت رسالة شديدة اللهجة للإطار التنسيقي العراقي
07:56 | 2026-04-27
الاتحاد
الاوروبي
صندوق النقد الدولي
الاتحاد الأوروبي
الدولة الأوروبية
النقد الدولي
صندوق النقد
ألمانيا
إيطاليا
نيقوسيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الاحد يقلب الموازين.. العراق في المعدل الثلاثيني غدا
محليات
38.06%
02:23 | 2026-05-22
الاحد يقلب الموازين.. العراق في المعدل الثلاثيني غدا
02:23 | 2026-05-22
التربية توضح بشأن انباء تأجيل امتحانات السادس الإعدادي وتغيير المراكز الامتحانية
محليات
32.23%
15:26 | 2026-05-22
التربية توضح بشأن انباء تأجيل امتحانات السادس الإعدادي وتغيير المراكز الامتحانية
15:26 | 2026-05-22
بشرى للموظفين والمتقاعدين: الرافدين يعلن الدوام الاستثنائي لتأمين الرواتب قبل العيد
محليات
17.25%
07:33 | 2026-05-22
بشرى للموظفين والمتقاعدين: الرافدين يعلن الدوام الاستثنائي لتأمين الرواتب قبل العيد
07:33 | 2026-05-22
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
12.46%
03:34 | 2026-05-23
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:34 | 2026-05-23
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ أيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-23
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
Live Talk
دورات التنمية البشرية في العراق، هل هي تجارة أم دراسة؟ - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
23:00 | 2026-05-20
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
ناس وناس
قضاء الضلوعية محافظة صلاح الدين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤١ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 21-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-21
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
استديو Noon
موضوعنا عليكم 20-5-2026 | 2026
07:00 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
طل الصباح
زووم - ركز 20-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-20
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
عشرين
السوداني - المالكي .. ربح حكومي وخسارة سياسية - عشرين م٥ - الحلقة ٣١ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-19
اخترنا لك
الدولار يسجل ارتفاعاً مع إغلاق التداولات في الأسواق العراقية
09:07 | 2026-05-23
الذهب يبدأ الأسبوع على انخفاض في الأسواق العراقية
05:12 | 2026-05-23
بينما يئن الاقتصاد.. البرلمان يقرأ 23 مسودة قانون بمسحة توسعية للإنفاق العام!
04:22 | 2026-05-23
ما حقيقة طلب العراق قرضا من صندوق النقد الدولي؟
03:37 | 2026-05-23
مع بداية الأسبوع.. تحديث جديد لأسعار الدولار في العراق
03:34 | 2026-05-23
الدولار يستقر عالمياً عند أعلى مستوى في 6 أسابيع واليورو يواصل الخسارة
08:57 | 2026-05-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.