قائمة مسائية بأسعار الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، ارتفاعاً مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة وأربيل.





سعر البيع: 154000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153100 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 153000 دينار مقابل 100 دولار.

