الدولار يتجه لخسارة أسبوعية
اقتصاد
2026-05-29 | 06:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
280 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
استقر الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة ويتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، بعدما قالت مصادر إن
الولايات المتحدة
وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر
مضيق هرمز
.
وقالت المصادر لرويترز إن "الاتفاق، الذي لا يزال ينتظر موافقة
الرئيس دونالد ترامب
، سيمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويستعيد حرية الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي بينما يتناول المفاوضون قضايا صعبة مثل برنامج
إيران
النووي".
واستفاد الدولار من اندلاع الحرب، نظرا لاعتباره ملاذا آمنا وتأثر
الولايات المتحدة
المحدود بتضخم أسعار واردات الطاقة.
ويتجه الدولار نحو اختتام الأسبوع بتراجع 0.3 بالمئة، منهيا أسبوعين من المكاسب، في ظل المؤشرات على أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يكون قريبا.
وقالت كيرستين كوندبي-نيلسن المحللة في بنك دانسكه "على المدى القريب، من المرجح أن يضعف الدولار".
واستقر اليورو عند 1.1643 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3418 دولار.
واستقر الدولار
الأسترالي
عند 0.7160 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5963 دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.
وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات، حبيس نطاق ضيق بالقرب من 99، بعد انخفاضه 0.2 بالمئة أمس الخميس، وتراجع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
