الدولار يتجه لخسارة أسبوعية

وقالت المصادر لرويترز إن "الاتفاق، الذي لا يزال ينتظر موافقة ، سيمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما ويستعيد حرية الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي بينما يتناول المفاوضون قضايا صعبة مثل برنامج النووي".واستفاد ⁠الدولار من اندلاع الحرب، نظرا لاعتباره ملاذا آمنا وتأثر المحدود بتضخم أسعار واردات الطاقة.ويتجه الدولار نحو اختتام الأسبوع بتراجع 0.3 بالمئة، منهيا أسبوعين من المكاسب، في ظل المؤشرات على أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يكون قريبا.وقالت كيرستين كوندبي-نيلسن المحللة في بنك دانسكه "على المدى القريب، من المرجح أن يضعف الدولار".واستقر اليورو عند 1.1643 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3418 دولار.واستقر الدولار عند 0.7160 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5963 دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر ‌من ⁠أسبوعين.وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات، حبيس نطاق ضيق بالقرب من 99، بعد انخفاضه 0.2 بالمئة أمس الخميس، وتراجع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.